Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesi yarın gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak. Yarın gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü bu ülkeye yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvenin Şarm El Şeyh kentinde düzenleneceği belirtildi. Açıklamada zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından pazartesi günü önce İsrail'e ve ardından Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

ABD basını Trump'ın Mısır ziyaretini, Gazze Barış Planı'nın görüşülmesi için bir liderler zirvesine dönüştürmeyi planladığını ve 11 ülke liderinin zirveye katılmasının beklendiğini yazmıştı. Trump ise konuya ilişkin, "Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" ifadelerini kullanmıştı.

MACRON VE STARMER DE GİDİYOR

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi günü Mısır'a giderek Gazze'de Barış Planı'nda atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceğini açıkladı. İngiltere Başbakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada Başbakan Keir Starmer'in Gazze Barış Planı imza törenine katılmak için pazartesi Mısır'a gideceği kaydedildi.

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.

Haberler.com - Dünya
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Orada, ne anlatacağını söyleyeyim : 2 yıl boyunca Adana-Ceyhan'dan İsrail'e AZERBAYCAN PETROLÜNÜ nasıl yolladığını anlatacak........ İsrail'deki YAHUDİLER ve İLHAM ALİYEV de ona çok çok çok teşekkür edecekler.......... AKP = İSRAİL HOLDİNG'dir.....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHimmet Yıldız:

ananıda anlatacak awk

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıSelim K:

Sisi darbeci değilmiydi ya yahu reis hiç mi utanmıyorsun önceden düşün sonra konuş böyle mahçup bir duruma düşme

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Zirveye katılacak ta ......... Kaç uçak , kaç koruma aracı , kaç koruma , kaç makam aracı , kaç aşçı , kaç para , kaç, kaç kaç ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Gazze kaldı mı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
