Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak. Yarın gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü bu ülkeye yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvenin Şarm El Şeyh kentinde düzenleneceği belirtildi. Açıklamada zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından pazartesi günü önce İsrail'e ve ardından Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

ABD basını Trump'ın Mısır ziyaretini, Gazze Barış Planı'nın görüşülmesi için bir liderler zirvesine dönüştürmeyi planladığını ve 11 ülke liderinin zirveye katılmasının beklendiğini yazmıştı. Trump ise konuya ilişkin, "Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" ifadelerini kullanmıştı.

MACRON VE STARMER DE GİDİYOR

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi günü Mısır'a giderek Gazze'de Barış Planı'nda atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceğini açıkladı. İngiltere Başbakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada Başbakan Keir Starmer'in Gazze Barış Planı imza törenine katılmak için pazartesi Mısır'a gideceği kaydedildi.

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.