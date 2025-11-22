Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelerek, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile tokalaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya