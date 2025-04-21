Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.