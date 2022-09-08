Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth için başsağlığı mesajında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti. Ancak Elizabeth yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Elizabet'in ölümünün ardından dünya ülkelerinin liderleri de üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, kraliçenin ölümünün kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu belirtti. ABD Başkanı Biden ise kraliçenin ölümü nedeniyle programlarını iptal etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Elizabeth'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayan liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.