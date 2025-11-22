Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken Gazze sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken Gazze sözleri
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda konuştu. "Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir" diyen Erdoğan, "Kalıcı barışın yegane yolu iki devletli çözüm" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki ateşkesin devamının tüm dünyanın huzuru için önemli olduğunu belirtti.
  • Erdoğan, kalıcı barışın yegane yolunun iki devletli çözüm olduğunu ifade etti.
  • Erdoğan, Gazze'de 70 binden fazla çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının telafisinin mümkün olmadığını ve yeniden inşa faaliyetlerine başlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda " Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. Kalıcı barışın yegane yolu iki devletli çözüm" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda konuştu.

ERDOĞAN'DAN GAZZE ÇIKIŞI

Konuşmasında Gazze'deki ateşkese değinen Erdoğan, "Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir" dedi.

"KALICIN BARIŞIN YEGANE YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

"Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür" diyen Erdoğan, "Kalıcı barışın yegane yolu iki devletli çözüm" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bine aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır" sözlerini sarf etti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
title
