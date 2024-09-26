Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Suriye'yle ilişkileri normalleştirme çabaları Türkiye'de gündemdeki yerini korurken Suriye lideri Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ERDOĞAN "BİZ HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum" demişti.

SURİYE KANADINDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Suriye kanadından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Umman'ı ziyaret eden Buseyna Şaban, bölgesel gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Türkiye'yle ilişkilere de değindi.

MASAYA OTURMAK İSTEMİYORLAR

Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme konusunu görüşmeyi reddetmesi nedeniyle Türk tarafıyla masaya oturmayacaklarını söyleyen Şaban, Türkiye'nin Şam'la yakınlaşma konusunu kendi çıkarlarına kullandığını savunarak "Türkiye topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme politikası uyguluyorlar" iddiasında bulundu.