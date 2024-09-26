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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

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ABD ziyareti öncesi Suriye ile normalleşme adımları konusunda Beşar Esad'a mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız" demişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme konusunu görüşmeyi reddetmesi nedeniyle Türk tarafıyla masaya oturmayacaklarını ifade etti.

Suriye'yle ilişkileri normalleştirme çabaları Türkiye'de gündemdeki yerini korurken Suriye lideri Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ERDOĞAN "BİZ HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum" demişti.

SURİYE KANADINDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Suriye kanadından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Umman'ı ziyaret eden Buseyna Şaban, bölgesel gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Türkiye'yle ilişkilere de değindi.

MASAYA OTURMAK İSTEMİYORLAR

Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme konusunu görüşmeyi reddetmesi nedeniyle Türk tarafıyla masaya oturmayacaklarını söyleyen Şaban, Türkiye'nin Şam'la yakınlaşma konusunu kendi çıkarlarına kullandığını savunarak "Türkiye topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme politikası uyguluyorlar" iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (28)

Oflu Hakan:

pyd toprak bırakmadı bunlara hâlâ konuşuyorlar

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MÜCAHİT KELEŞ:

Bunlara acimiyacaksin acirsan acınacak hale dusersin

188
26
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İbrahim Demirel:

Türkiye’nin Suriye de bulunması Suriye için tehdit değil, güvencedir. Amerika, Almanya, İsrail, Fransa ve İngiltere’ye Uşak olmuşsunuz. Bunlara acımak aptallık ama acımazsan da olmuyor.

140
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SMMM:

EĞER SURİYEDEN ASKERİLERİ ÇEKERSEK TÜM HERŞEY BOŞA GİDER İSRAİL DİBİNE KADAR ÜS KURAR

130
22
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Yücel AtaBir:

İsraile destek verin esaddan iyidir

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VEFA:

Şimdi İsrail'e laf edenler bir kez daha düşünsün. Oylar Esed'e mi yoksa Netenyahu'ya mı, bir deyiverin bakam!..

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Alkurt:

Askerimiz cekilmemeli, Esad,a veya Arap Milletine güven olmaz.. Dilerim Surileri geri alir

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Ayhan Konca:

dün düşmandı bugün dost olacak. olmak isterse tabi

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Yusuf ODEMIS:

Tıpış tıpış oturacaksın..

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Özer Doğan:

Bu hainlerden Dost olurmu bizim orada bulunmamız ortak Düşman pkk ve yandaşları için siz devletinizi değil kendinizi koruma peşindesiniz

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