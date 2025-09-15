Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.