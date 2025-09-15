Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.