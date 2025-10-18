Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü Kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 34'üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34'üncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum" dedi.