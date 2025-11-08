Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.
Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Bakü'ye ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya