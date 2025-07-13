Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

"2 ÜLKENİN BİRÇOK KONUDA BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Haberler.com / İsmail Elal - Dünya
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