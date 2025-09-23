Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, ikili temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya