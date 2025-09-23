Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, ikili temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

