Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta Güney Azerbaycan'daki Türk nüfusun güvenliği için Türkiye'den acil diplomatik ve siyasi destek talep etti. Mektupta "Terör örgütleri, Güney Azerbaycan'ın batısında Türklere karşı soykırım uygulamaya hazırlanıyor. Urmiye ve diğer Türk şehirleri işgalin eşiğindedir ve Türkiye'nin doğu sınırından Türkleri temizlemeyi planlıyorlar. Evet, asıl hedef Türkiye'dir" ifadeleri yer aldı.
- Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Güney Azerbaycan'daki Türk nüfus için diplomatik ve siyasi destek talep eden bir mektup yayımladı.
- Platform, bazı silahlı grupların Urmiye ve çevresindeki Türk yerleşimlerinde kontrol sağlamaya çalıştığını ve bunun tarihi toprakların işgal riski oluşturduğunu öne sürdü.
- Platform, 1918 yılında Türk askerlerinin Urmiye'de Türkleri soykırımdan kurtardığını hatırlatarak, bugün de benzer bir kararlılıkla soydaşların güvenliği için destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Platform, Güney Azerbaycan'da yaşayan Türk nüfusun güvenlik tehdidi altında olduğunu belirterek Türkiye'den diplomatik ve siyasi destek talep etti.
TARİHİ TOPRAKLARIN İŞGAL RİSKİ VAR
Mektupta son bombardımanlar ve bölgede oluşan güvenlik boşluğunun insani durumu ağırlaştırdığı ifade edildi. Ayrıca bazı silahlı grupların Urmiye ve çevresindeki Türk yerleşimlerinde kontrol sağlamaya çalıştığı ve bunun Güney Azerbaycan Türklerinin tarihi topraklarının işgal edilmesi riskini doğurduğu öne sürüldü.
1918 YILINDA YAPILANLAR HATIRLATILDI
Platform, 1918 yılında Türk askerlerinin Urmiye'de Türkleri soykırımdan kurtardığını hatırlatarak bugün de benzer bir kararlılıkla soydaşların güvenliği için destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin doğu sınırının ulusal güvenlik açısından kritik bir jeopolitik kuşak olduğu belirtilirken, bölgede yaşanabilecek gelişmelerin Türkiye'yi de doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.
"ACİL ADIMLAR ATILSIN" ÇAĞRISI
Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Azerbaycan'daki Türklerin korunması ve olası işgal girişimlerinin önlenmesi için acil diplomatik ve siyasi adımlar atılmasını istedi.