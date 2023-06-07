Çorum'da Hacı Adayları Ulu Camii Avlusunda Uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale İlçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tarihi Ulu Camii avlusunda hacı uğurlama programı düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale İlçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tarihi Ulu Camii avlusunda hacı uğurlama programı düzenlendi.

Program, Ulu Camii İmam Hatibi Hüseyin Marazoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Ulu Camii Müezzin Kayyımı Kenan Buyruk ve Murat Camii Müezzin Kayyımı Bayram Sarıtepeci ilahiler söyleyip, salavatlar getirdiler.

İlçe Müftüsü Eroğlu'nun yaptığı dua ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Ergani'nin ezanı ile hacı adaylarına yönelik duygu dolu bir uğurlama programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Eroğlu hacı adaylarımızla teker teker kucaklaşarak vedalaştı. Yakınları ile vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktılar. - ÇORUM