ABD'de kum fırtınası: 4 ölü, 29 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen kum fırtınası sebebiyle 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. ABD'nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi.

30'DAN FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Colorado polisi, kazanın yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandığını açıkladı. 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda bazı araçların yoldan çıktığı belirtildi. Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını kaydederek, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
