ABD'de kum fırtınası: 4 ölü, 29 yaralı
ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen kum fırtınası sebebiyle 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
30'DAN FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI
Colorado polisi, kazanın yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandığını açıkladı. 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda bazı araçların yoldan çıktığı belirtildi. Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını kaydederek, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.