Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

ABD'nin Utah eyaletinde çocuklara ebeveyn kaybını anlatan kitabıyla tanınan yazar Kouri Richins, eşini öldürmekle suçlanarak hakim karşısına çıkıyor. Associated Press'in (AP) aktardığına göre Richins, ağırlaştırılmış cinayet başta olmak üzere yaklaşık 30 ayrı suçlamayla yargılanacak. Sanık, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

KİTAP YAYIMLANDI, HAFTALAR SONRA TUTUKLANDI

35 yaşındaki Richins, 2023 yılında yayımladığı Are You With Me? ( Benimle misin? )adlı kitabında, küçük çocukların bir ebeveynin ölümünü anlamasına yardımcı olmayı amaçladı. Kitap, yerel televizyon programlarında tanıtıldı ve kamuoyunda ilgi gördü.

Ancak kitabın yayımlanmasından yalnızca haftalar sonra Richins, 2022 yılında hayatını kaybeden eşi Eric Richins'in ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı.

KOCASINI ZEHİRLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Savcılık, Richins'in Mart 2022'de evlerinde eşine içki aracılığıyla fentanil verdiğini ve bunun ölümüne yol açtığını öne sürüyor. Otopsi bulgularında, Eric Richins'in vücudunda ölümcül dozun yaklaşık beş katı fentanil tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın ciddi borç yükü altında olduğu, mali sıkıntılar yaşadığı ve eşinin bilgisi dışında hayat sigortası poliçeleri düzenlediği iddiaları yer alıyor. Ayrıca sahtecilik, ipotek dolandırıcılığı ve sigorta dolandırıcılığı suçlamaları da dava dosyasına girmiş durumda.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ

Savcılık belgelerinde, Eric Richins'in ölümünden haftalar önce yaşadığı şüpheli bir sağlık sorunu da yer alıyor. İddiaya göre Eric Richins, Sevgililer Günü'nde eşinin hazırladığı bir yiyecekten sonra alerjik reaksiyon geçirerek bilincini kaybetti. Savcılar, bunun ilk zehirleme girişimi olabileceğini öne sürüyor.

KRİTİK TANIKLAR KONUŞTU

Davanın kilit isimlerinden biri olan Carmen Lauber'in, Richins'e fentanil temin ettiğini söylediği belirtiliyor. Ancak savunma, tanığın hukuki koruma karşılığında ifade verdiğini ve güvenilir olmadığını savunuyor.

Richins'in avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve jüri önünde gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti. Savunma ekibi ayrıca yoğun medya ilgisinin adil yargılama sürecini etkileyebileceğini dile getiriyor.

JÜRİ KARAR VERECEK

23 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan dava, Utah'ta görülecek ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. 12 kişilik jüri, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu dosyada son sözü söyleyecek.