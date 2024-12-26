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Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye

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Yurt dışında DNA sonucu ile çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamın Noel hediyesi olarak karısına aldığı hediye dikkat çekti. Hediye paketini açan kadının şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Yurt dışında yaşanan bir olayda bir adam, yaptırdığı DNA testinden çıkan sonuç karşısında şaşkına döndü. Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adam, karısından intikam almak için harekete geçti.

HEDİYE PAKETİNDEN BOŞANMA TEBLİGATI ÇIKTI

Adam, karısına boşanma davası açtı. Boşanma belgesini hediye kutusunun içine koyup karısına verdi. Kocasının kendisine Noel hediyesi aldığını düşünen kadın, paketi açtığında şaşkına döndü. Hediye paketini açınca boşanma tebligatıyla karşılaşan kadın, inkar etmeye çalışsa da kocası geri adım atmadı.

Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
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