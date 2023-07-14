Trafik kazasında ağır yaralanan küçük çocuk hayata tutunmayı başardı! Kopan kafası yerine dikildi

Yurt dışında araba çarpan 12 yaşındaki bir çocuğun kafası boyun tabanından tamamen ayrıldı.. Hemen ameliyata alınan küçük çocuğun kafası başarılı bir operasyonla yeniden yerine dikildi.

Yurt dışında bir trafik kazasında kafası boyun tabanından koşan 12 yaşındaki çocuk hemen ameliyata alındı. Küçük çocuğun kafası başarılı bir ameliyatın ardından yeniden yerine dikildi.

TRAFİK KAZASINDA KAFASI KOPTU

Yurt dışında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 12 yaşındaki Suleiman Hassan isimli çocuğa araba çarptı. Kazanın ardından küçük çocuğun kafası boyun tabanından tamamen ayrıldı.

AMELİYATLA KAFASI YERİNE DİKİLDİ

Hemen hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyata alındı. Ameliyatı yapan ortopedi uzmanı Dr. Ohad Einav, hasar gören bölgeye plakalar yerleştirerek başı sabitledi. Birkaç saat süren ameliyatta küçük çocuğun kafası yeniden yerine dikildi.

"KISA BİR MUCİZE"

Operasyonu "kısa bir mucize" olarak niteleyen Einav, Hassan'ı boyun ateli ile taburcu etti. Doktorların küçük çocuğun iyileşme sürecini izleyeceği belirtildi. Einav, "Böyle bir çocuğun nörolojik eksiklikler, duyusal veya motor işlev bozuklukları olmaması ve bu kadar uzun bir süreçten sonra normal işlev görmesi, yardımsız yürüyebilmesi, küçük bir durum değil" dedi.