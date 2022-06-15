Çıplak şekilde kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, yaka paça dışarı atıldı

ABD'de kürtaj yanlısı 3 kadın, kürtaj karşıtlığıyla bilinen kiliseye ayin sırasında baskın yaptı. Bir anda soyunmaya başlayan kadınlar, o sırada ayinde olan kişiler tarafından büyük tepki gördü.

SLOGAN ATTILAR

Güvenlik güçlerini atlatıp içeri giren kadınlar, bir yandan soyunurken, diğer yandan da slogan atmaya başladı. Ayindeki vatandaşlar da kadınlara tepki göstererek, protestoyu sonlandırmalarını istedi.

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Ayindeki vatandaşlar, duruma daha fazla tahammül edemeyerek protestoculara müdahalede bulundu. 3 kadın, yaka paça tutulduktan sonra dışarı atıldı.