Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın fenomen, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı - Haberler

Cerrahi bir operasyonla cinsiyet değiştiren ve ardından da estetik olan Cheza Blonde adlı kadın, yaptığı hata nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

FOTOĞRAFLARI BAŞKA KİŞİYE GÖNDERDİ

Cerrahi işlemle cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını mail adresini yanlış girince başka bir kişiye gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Cheza'nın cerrahi prosedürü, ince bağırsak kullanılarak revizyon vajinoplasti veya ikincil genital rekonstrüksiyon dahil olmak üzere birden fazla adım gerektiriyordu. Kadın cinsel organının fonksiyonlarını kazanması ve his oluşturmak için yapılan ameliyatın sonuçlarını paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını bir yabancıya gönderdiğini fark ettiğinde sosyal medyada özür diledi.

"SON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Sosyal medya paylaşımı 1.5 milyon izlenen kadın, "Daha yeni vajina ameliyatı oldum ve doktorum kısa bir seyahate çıktı. Hem onunla hem de arkadaşlarımla cinsel organımın son görüntüsünü paylaşmak istersen başka bir kişiye gönderdim. Eğer biri bu fotoğraflara ulaştıysa gerçekten üzgünüm" dedi.

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