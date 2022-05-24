Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın fenomen, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı - Haberler

Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın fenomen, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
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Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan Cheza Blonde adlı trans kadın, estetik ameliyatı olduktan sonra cinsel organının fotoğraflarını çekti. Ancak Cheza fotoğraflarını, arkadaşlarına göndermesi gerekirken başka bir mail adresine gönderdi.
Cerrahi bir operasyonla cinsiyet değiştiren ve ardından da estetik olan Cheza Blonde adlı kadın, yaptığı hata nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Cerrahi işlemle cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını mail adresini yanlış girince başka bir kişiye gönderdi.
Cheza'nın cerrahi prosedürü, ince bağırsak kullanılarak revizyon vajinoplasti veya ikincil genital rekonstrüksiyon dahil olmak üzere birden fazla adım gerektiriyordu. Kadın cinsel organının fonksiyonlarını kazanması ve his oluşturmak için yapılan ameliyatın sonuçlarını paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını bir yabancıya gönderdiğini fark ettiğinde sosyal medyada özür diledi.
Sosyal medya paylaşımı 1.5 milyon izlenen kadın, "Daha yeni vajina ameliyatı oldum ve doktorum kısa bir seyahate çıktı. Hem onunla hem de arkadaşlarımla cinsel organımın son görüntüsünü paylaşmak istersen başka bir kişiye gönderdim. Eğer biri bu fotoğraflara ulaştıysa gerçekten üzgünüm" dedi.