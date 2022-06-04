Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan çifti meydandaki direğe bağlayıp kırbaçladılar

Gana'da cinsel ilişkiye girdikleri video, sosyal medyada dolaşan bir çift, toplumun ahlak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kent meydanına bağlanarak kırbaçlandı.

Gana'da Wa topluluğunun yoğun yaşadığı bölge olarak bilinen Yukarı Batı Bölgesi'nde meydana gelen olay, dünya basınında manşetten verildi. İddiaya göre cinsel ilişkiye giren bir çiftin videosu, sosyal medyada hızla yayıldı.

MEYDANDAKİ DİREĞE BAĞLADILAR

Videonun kısa süre içerisinde çok sayı kişi tarafından görülmesinin ardından kabile liderleri bir araya gelerek karar aldı. Kral Na Fuseini Seidu Pelpuo IV tarafından onaylanan karar göre çift, kent meydanındaki iki ayrı direğe bağlandı.

20 KIRBAÇ ATTILAR

Çiftin, gençlere kötü örnek olduğunu savunan kabile liderlerinin talimatıyla çifte adam başı 20 kırbaç atıldı. Gençlere yapılan muamele, Gana Barosu'nun tepkisini çekti. Baro, yasalara uyulması gerektiğini hatırlatarak, toplumun kendi kestiği cezayı kınadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title