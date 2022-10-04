Cinsel ilişki sırasında apartmanı rahatsız eden kadın, komşusundan aldığı notla sarsıldı

İngiltere'de yaşayan Kimmi adlı kadın, cinsel ilişki sırasında çıkardığı sesler nedeniyle tüm apartmanı rahatsız eden komşusuna "Sen mutlu olmana rağmen, çıkardığın sesler bizi mutsuz ediyor. Galiba evi taşımamız gerek" notunu bıraktı. Bu notu alan kadının büyük utanç yaşadığı aktarıldı.

Dünya genelinde konut ihtiyacının giderek artmasıyla birlikte apartmanların ve dairelerin birbirine yakınlığı giderek arttı. İngiltere'de yaşayan Kimmi adlı kadın da bu yakınlıktan mustarip olanlar arasında yer aldı.

SESLERDEN RAHATSIZ OLDULAR

Apartmandaki bir kadının, cinsel ilişki sırasında çıkardığı sesler neredeyse apartmanı yaşanamaz bir hale getirdi. Bir süre bu duruma sessiz kalan Kimmi, sorunun artık dayanılmaz hale gelmesinin ardından komşusuna bir mektup yazmaya karar verdi.

"SEN MUTLU OLABİLİRSİN AMA BİZ MUTSUSUZ"

Kimmi tarafından komşusunun kapısına bırakılan notta, "Aşırı gürültülü hareket ediyorsun. Siz mutlu olabilirsiniz ama lütfen pencerenizi kapatıp komşularınızı düşünebilir misiniz? Galiva evi taşımamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı. Bu notu okuyan kadının büyük utanç yaşadığı ve daha dikkatli davranmaya başladığı aktarıldı.