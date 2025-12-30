Haberler

Çin uzaya yeni bir uydu gönderdi

Çin uzaya yeni bir uydu gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Tianhui-7' isimli yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı. Uydunun coğrafi bilgileri haritalama ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı bildirildi.

ÇİN'in yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. 'Tianhui-7' isimli uydunun, bugün yerel saatle 12.12'de 'Uzun Yürüyüş-4B' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği açıklandı. Uydunun coğrafi bilgileri haritalama, arazi kaynaklarını değerlendirme, bilimsel test ve araştırmalar gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor