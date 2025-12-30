Çin uzaya yeni bir uydu gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. 'Tianhui-7' isimli uydunun, bugün yerel saatle 12.12'de 'Uzun Yürüyüş-4B' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği açıklandı. Uydunun coğrafi bilgileri haritalama, arazi kaynaklarını değerlendirme, bilimsel test ve araştırmalar gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya