Çin 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

ÇİN'in, 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu, 'Uzun Yürüyüş-6' roketinin modifiye edilmiş bir versiyonuyla, dün yerel saatle 22.16'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydunun stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, ulusal arazi araştırmaları, tarımsal rekolte tahmini ile afet önleme ve zararları azaltma çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.