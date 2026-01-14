Haberler

Çin 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Çin 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, stratejik öneme sahip 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı. Uydu, ulusal arazi araştırmaları, tarımsal rekolte tahmini ve afet önleme gibi alanlarda kullanılacak.

ÇİN'in, 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, 'Yaogan-50 01' uzaktan algılama uydusunu, 'Uzun Yürüyüş-6' roketinin modifiye edilmiş bir versiyonuyla, dün yerel saatle 22.16'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydunun stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, ulusal arazi araştırmaları, tarımsal rekolte tahmini ile afet önleme ve zararları azaltma çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...