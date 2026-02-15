Haberler

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Güncelleme:
Çin, Covid-19 sonrası yurt dışı seyahatleri artırmak amacıyla başlattığı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'nın da dahil olduğunu açıkladı. 17 Şubat'tan itibaren bu ülkelerin vatandaşları, 30 gün süreyle Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

ÇİN, tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil edeceğini bildirdi.

Çin, Covid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil edeceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
