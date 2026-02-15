Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Çin, Covid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil edeceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya