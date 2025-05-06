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Çin ve Mısır'dan Ortak Hava Kuvvetleri Tatbikatı

Çin ve Mısır'dan Ortak Hava Kuvvetleri Tatbikatı
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Çin ve Mısır, 'Medeniyet Kartalı-2025' adlı ortak hava kuvvetleri tatbikatını başarıyla tamamladı. Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri bağların derinleştiğini gösteriyor.

ÇİN ve Mısır ilk defa hava kuvvetleri alanında ortak askeri tatbikat yaptı.

Çin ve Mısır'ın düzenlediği 'Medeniyet Kartalı-2025' ortak hava kuvvetleri tatbikatı dün Mısır Hava Kuvvetleri'nin üssünde sona erdi.

Çin ordusundan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın Mısır ile 'derinleşen askeri bağların ve değişen ittifakların bir sinyali olduğu' kaydedildi. Çin ordusunun tatbikatla ilk kez Afrika'ya konuşlandığı belirtildi. 18 gün süren ortak tatbikat sırasında hava muharebe taktikleri, havada yakıt ikmali, karşı hava operasyonları, düşman hava savunmasının bastırılması, savaş alanı arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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