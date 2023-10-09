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Çin ve Laos Arasında Yük Treni Seferleri Başladı

Çin'in Shanghai kenti ile Laos'un başkenti Viyentiyan arasında yük treni seferleri başladı. Yeni hizmet rotası ile meyve ve kauçuk gibi yükler taşınacak. Çin-Laos Demiryolu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında önemli bir proje olarak hayata geçirildi.