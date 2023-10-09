Çin ve Laos Arasında Yük Treni Seferleri Başladı
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Çin'in Shanghai kenti ile Laos'un başkenti Viyentiyan arasında yük treni seferleri başladı. Yeni hizmet rotası ile meyve ve kauçuk gibi yükler taşınacak. Çin-Laos Demiryolu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında önemli bir proje olarak hayata geçirildi.
KUNMİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti ile Laos'un başkenti Viyentiyan arasında Pazar günü yük treni seferleri başladı.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Wangjiaying Batı İstasyonu'ndan, Güneydoğu Asya'dan gelen meyve ve kauçuk gibi yüklerle dolu bir trenin Pazar sabahı hareket etmesiyle, yeni hizmet rotası başlamış oldu.
Kunming belediye yönetiminin enformasyon ofisine göre, trenin Shanghai'a ulaşmasının 82 saat sürmesi bekleniyor.
Çin-Laos Demiryolu ile Shanghai-Kunming Demiryolu'nu birbirine bağlayan yük treni servisi, çift yönlü çalışacak.