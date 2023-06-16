Çin ve Kamboçya, 2023 Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu'nu imzaladı

Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 2023 Lancang-Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu'nu imzaladı. İmza töreninde konuşan Wang, Kamboçya'nın şu ana kadar 89 Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu projesinden yararlandığını söyledi. Sokhonn ise Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu'nun tüm üye ülkelere somut faydalar getirdiğini kaydetti.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 2023 Lancang-Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu kapsamındaki işbirliği projeleri hakkındaki anlaşmanın imza töreninde Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn (sağda önde) ile Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian (solda, önde) tokalaşıyor, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ly Lay/Xinhua)

PUNOM PEN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 2023 Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu'nu imzaladı.

Perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen imza töreninde konuşan Wang, Kamboçya'nın şu ana kadar 89 Lancang- Mekong İşbirliği Özel Fonu projesinden yararlandığını söyledi.

Çin-Kamboçya ilişkilerinden övgüyle bahseden Wang, 2023'ün Çin ile Kamboçya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü ve Çin-Kamboçya dostluk yılı olduğunu kaydetti. Büyükelçi, Çin'in Kuşak ve Yol ve "Elmas Altıgeni" işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere Kamboçya ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Wang, iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğunda yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunun yeni zirvelere erişeceğini söyledi.

Sokhonn ise Lancang- Mekong İşbirliği Özel Fonu'nun tüm üye ülkelere somut faydalar getirdiğini kaydederek Kamboçya ve Çin'in, Lancang- Mekong İşbirliği mekanizmasını alt bölgesel büyümenin ana itici gücü şeklinde konumlandırarak ve diğer Mekong alt bölgesel mekanizmaları ile sinerjiyi teşvik ederek halklarını ilk sıraya koymak için birlikte çalışmaya devam etmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Sokhonn, liderlerin tüm Lancang-Mekong İşbirliği ülkeleri için barış, refah ve sürdürülebilir kalkınmanın olduğu ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası vizyonunu gerçekleştirmek için Kamboçya'nın Lancang-Mekong İşbirliği'ni destekleyeceğini söyledi.