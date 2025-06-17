Çin, Vatandaşlarını İsrail'i Terk Etmeleri İçin Uyardı

Çin, Vatandaşlarını İsrail'i Terk Etmeleri İçin Uyardı
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Çin, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi üzerine vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Büyükelçilik, çıkış için Ürdün sınırındaki gümrük kapılarını önerdi.

ÇİN, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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