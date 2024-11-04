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Çin Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya Bilimsel Numune Taşıyan Shenzhou-18 Uzay Aracı İniş Yaptı

Çin Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya Bilimsel Numune Taşıyan Shenzhou-18 Uzay Aracı İniş Yaptı
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Shenzhou-18 uzay aracı, Çin Uzay İstasyonu'nun yedinci grup uzay bilimi deney numunelerini 34,6 kilogram ağırlığında ve 55 çeşit örnekle Dünya'ya ulaştırdı. Numuneler arasında çeşitli yaşam formları da yer alıyor.

ÇİN Uzay İstasyonu'nun uzay bilimi deney numuneleri Shenzhou-18 uzay aracıyla Dünya'ya ulaştırıldı.

Çin Uzay İstasyonu'nun yedinci grup uzay bilimi deney numunelerinin Shenzhou-18 uzay aracıyla Dünya'ya ulaştırıldığı açıklandı. Bunlar arasında 28 bilimsel deneyin yapılması için 55 çeşidiyle 34,6 kilogram ağırlığındaki numune bulunuyor.

Yaşam bilimi deneyiyle ilgili numunelerin temel durumu kontrol edildikten sonra bu sabah Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Uzay Kullanımı Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ndeki bilim insanlarına teslim edildi.

Shenzhou-18 uzay aracıyla inen yaşam numuneleri arasında amino asitler ve oligopeptitler dahil olmak üzere 24 çeşit yaşam türünün yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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