Çin 'Cielong-3' roketini uzaya gönderdi

Çin 'Cielong-3' roketini uzaya gönderdi
Çin, 'SatNet' adlı test uydusunu 'Cielong-3' roketi ile uzaya fırlatarak uydu internet teknolojisinde önemli bir adım daha attı. Fırlatma, deniz platformundan gerçekleştirildi ve uydu planlanan konumuna yerleşti.

ÇİN, uydu internet teknolojisini geliştirmeye yönelik 'SatNet' test uydusunu 'Cielong-3' roketi ile uzaya fırlattı.

Çin'in, 'SatNet' test uydusu, Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan uzaya gönderildi. Uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatışın, 'Cielong-3' roketiyle gerçekleştirilen 11'inci taşıma görevi olduğu bildirildi.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen 'Cielong-3' roketi, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor. 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi amaçlayan roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
