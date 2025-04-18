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Çin, Ukrayna'da Barış için Çaba Gösteriyor

Çin, Ukrayna'da Barış için Çaba Gösteriyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ateşkes ve barış görüşmelerini desteklediklerini açıkladı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna'da barış için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumunun her zaman net olduğunu, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Lin Jian, Çin'in, çatışmaya dahil olan hiçbir tarafa silah sağlamadığını kaydederek, Ukrayna'nın bunun farkında olduğunu ve Rusya'nın ithal ettiği silahların çoğu parçasının ABD gibi Batılı ülkelerden geldiğini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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