Çin, Üç Yeni Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

ÇİN'in, bugün üç yeni test uydusunu Shandong eyaletinden uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, bugün ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang açıklarından üç yeni test uydusunu uzaya gönderdi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirilen fırlatma, 'Uzun Yürüyüş-11 Y6' taşıyıcı roketiyle yapıldı. Üç 'Shiyan-32' test uydusunun öngörülen yörüngelerine oturduğu belirtildi. Uyduların yeni uzay tabanlı teknoloji denemeleri için kullanılacağı kaydedildi.