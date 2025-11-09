Çin, Üç Yeni Test Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin, bugün ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang açıklarından üç yeni test uydusunu uzaya gönderdi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirilen fırlatma, 'Uzun Yürüyüş-11 Y6' taşıyıcı roketiyle yapıldı. Üç 'Shiyan-32' test uydusunun öngörülen yörüngelerine oturduğu belirtildi. Uyduların yeni uzay tabanlı teknoloji denemeleri için kullanılacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya