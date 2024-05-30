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Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini ve bu kapsamda Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağış yapacaklarını açıkladı. Cinping, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olma talebinin yerine getirilmesini beklediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze saldırılarında 7 ay geride kalırken binlerce masum sivil katledildi. Dünya kamuoyu Gazze halkına destek açıklamaları yaparken bu süreçte pek çok batılı devlet ise Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alarak önemli bir adım attı. Son olarak ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.

ÇİN'DEN "2 DEVLETLİ ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Bölgede iki devletli çözüm çağrısı yapan Şi Cinping, Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYORUZ"

Şi, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" ifadelerini kullanarak bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

ÇİN- ARAP ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKLAR

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

DESTEK AÇIKLAMASI 3 ÜLKENİN TANIMA KARARININ ARDINDAN GELDİ

İspanya, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz günlerde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Atılan bu önemli adımın ardından Çin'in de Filistin'e destek açıklaması yapması dikkatlerden kaçmazken gözler şimdi diğer ülkelerin atacağı adımlarda.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Birleşmiş Milletler Filistin İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

Celal Kara:

Ne buyuk yardim 3 milyon dolar :D ee herkes Turkiye gibi enayimi vatandasindan aldiklarini baskalarina dagitsin

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HOROZ KENTLİ:

Onu sen anlayamazsı için kararmış aydınlıktan eser yok KARA

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Aziz Dağ:

Aramızdaki fark Hz Ebubekir ve Hz Hatice bütün mal varlıklarını İslamiyet için bağışladılar Sen gibi düşünen Ebu cehil hep düşmanlık besledi CELALLL

yanıt73
yanıt27
Can Özer:

Adam hakli. Koca cin 3 milyon dolar yardim yapmis. Saka gibi

yanıt6
yanıt8
Mengele:

AZIZ Dag sen kac lira bagisladin yok hz bekirmis birak su din lütfünü sana bir kitap öneriyorum Sümerler oku tekrar oku

yanıt1
yanıt4
Burak Tunç:

Dünya garip bir yer. Böyle haberler olması sevindirici ama arkadan kendileri için ne plan yaptıklarını bilmediğimiz için. Allah bilir bunun arkasında ne var.

123
5
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Mia Ay:

Sende suçlusun doğu Türkistanı unutma

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1
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Bay Che:

sanki çok para 3 milyon dolar.dostlar alışverişte görsün

48
7
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riwannn:

haberin başlığına bak....

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1
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KILIÇ ASLAN:

Amerika İsraile milyarlarca dolar kaynak ayırırken, Filistin'i Çinden gelecek olan 3 milyon dolar mı kurtaracak ? Nasıl bir haber bu

12
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