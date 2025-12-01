Çin 'Shijian-28' Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, 'Shijian-28' uydusunu Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı. Uydu, 'Uzun Yürüyüş-7A' roketiyle öngörülen yörüngeye girdi.
Çin'in 'Shijian-28' uydusu dün saat 20.20'de, 'Uzun Yürüyüş-7A' taşıyıcı roketiyle Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun sorunsuz şekilde öngörülen yörüngeye girdiği belirtildi. Bu görev, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 611'inci uçuşu oldu.