Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

Güncelleme:
Çin ile Rusya arasında 6 yıl önce durdurulan Manzhouli–Zabaykalsk yolcu tren seferleri yeniden başlarken, iki şehir arasındaki 9,8 kilometrelik hat haftada iki gün karşılıklı olarak işletilecek.

Çin ile Rusya arasında 6 yıl önce durdurulan yolcu tren seferleri yeniden başladı. Manzhouli ile Zabaykalsk şehirlerini birbirine bağlayan hat, iki ülke arasındaki önemli ulaşım koridorlarından biri olarak yeniden hizmete girdi.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli kenti ile Rusya'nın Zabaykalsk şehri arasında yolcu tren seferleri yeniden başladı. Yaklaşık 6 yıldır kapalı olan hat, sınır ötesi yolcu taşımacılığının yeniden canlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Yerel saatle 11.00'de Zabaykalsk'tan gelen trenin Manzhouli İstasyonu'na ulaşmasıyla birlikte hattın resmi açılışı gerçekleşti. Böylece Çin-Rusya sınırındaki önemli bir yolcu ulaşım koridoru yeniden faaliyete geçmiş oldu.

HAFTA 2 KEZ SEFER YAPILACAK

Seferler haftada iki kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 9,8 kilometrelik mesafe trenle yaklaşık 25 dakikada tamamlanacak.

Manzhouli İstasyonu'nda sınır geçişlerinin daha hızlı yapılabilmesi için uluslararası bekleme salonu yenilendi. İstasyona çok dilli yönlendirme tabelaları ve danışma noktaları eklenirken bilet ve gümrük kontrol süreçleri de basitleştirildi. Sınır ve gümrük birimleriyle kurulan koordinasyon sayesinde yolcuların işlemlerinde yaklaşık bir saatlik zaman tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Erdem Aksoy
