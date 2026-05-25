Çin Devlet Başkanı Şi, Pakistan Başbakanı Şahbaz'ı kabul etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul ettiği bildirildi. Şi görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yıl boyunca Çin ile Pakistan'ın sağlam bir dostluk kurduklarını söyledi. Stratejik güven ve iş birliğinin her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirten Şi, "Çin, Pakistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü çabalarını kararlılıkla destekliyor. Pakistan'ın Orta Doğu'da barışın korunmasındaki ara buluculuk rolünü takdirle değerlendiriyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Şi'yi, Pakistan halkının ve dünyadaki tüm barışsever halkların büyük dostu olarak nitelendirdi. Şahbaz, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik dört maddelik önerisinin barış için bir rehber olduğunu kaydederek, Pakistan'ın Çin ile birlikte dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı