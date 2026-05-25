Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Pakistan Başbakanı Şahbaz'ı kabul etti

Çin Devlet Başkanı Şi, Pakistan Başbakanı Şahbaz'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Pekin'de kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk, stratejik iş birliği ve Orta Doğu'da barış konuları ele alındı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i başkent Pekin'de kabul etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul ettiği bildirildi. Şi görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yıl boyunca Çin ile Pakistan'ın sağlam bir dostluk kurduklarını söyledi. Stratejik güven ve iş birliğinin her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirten Şi, "Çin, Pakistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü çabalarını kararlılıkla destekliyor. Pakistan'ın Orta Doğu'da barışın korunmasındaki ara buluculuk rolünü takdirle değerlendiriyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Şi'yi, Pakistan halkının ve dünyadaki tüm barışsever halkların büyük dostu olarak nitelendirdi. Şahbaz, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Orta Doğu'da gerilimi azaltmaya yönelik dört maddelik önerisinin barış için bir rehber olduğunu kaydederek, Pakistan'ın Çin ile birlikte dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Mantar toplarken kabusu yaşadı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek