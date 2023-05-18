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Çin-Orta Asya Zirvesi Dans Gösterisiyle Başladı

Çin-Orta Asya Zirvesi Dans Gösterisiyle Başladı

Dünya Haberleri

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki Çin-Orta Asya Zirvesi dans gösterisiyle başladı. Liderlerin, Çin-Orta Asya işbirliği mekanizmasının oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunulması ve önemli diplomatik anlaşmalara varılması planlanıyor.

Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasındaki Çin-Orta Asya Zirvesi, dans gösterisiyle başladı.

Çin-Orta Asya Zirvesi, dans gösterisiyle başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tang Hanedanlığının Lotus Parkı'nda zirvenin katılımcıları Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

Çeşitli alanlarda ilişkilerinin geliştirileceği zirvede liderlerin, Çin-Orta Asya işbirliği mekanizmasının oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunulması ve önemli diplomatik anlaşmalara varılması planlanıyor.

Zirve, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının düzenlediği ilk yüz yüze toplantı olarak belirtiliyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Kırgızistan Kazakistan Orta Asya Dünya Haberler

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