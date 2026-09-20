Çin, Lijian-1’in 16. uçuşunda 9 uyduyu yörüngelerine yerleştirdi

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ÇİN'in, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, aralarında 'Qinling-1' ve 'Qinling-2'nin de bulunduğu 9 uyduyu 'Lijian-1 Y18' taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı. Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03'te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi. Fırlatma misyonu, 'Lijian-1' serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı