Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang: Rusya'ya silah ya da cephane yardımında bulunmayacağız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 26. güne girilirken, müzakere masalarından somut sonuçların çıkmaması sonrası Rus ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

ÇİN'DEN YARDIM İDDİALARINA YANIT

İşgal sürecinin yavaş ilerlemesi ve Rus ordusunun cephede verdiği ağır kayıplar sonrası dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Çin'in kapısını çalacağını konuşurken, iddialara yanıt bugün Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang'dan geldi.

"GERİLİMİN DİNMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rusya'ya silah ya da cephane göndermeyeceklerini belirten Qin Gang, Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddederek Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağını da vurguladı.

AÇIKLAMA BIDEN'IN TEHDİDİ SONRASI GELDİ

Washington Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'ya yardım etmesi halinde söz konusu adımın sonuçları olacağını açık şekilde belirtmesinin ardından geldi.

Rusya'nın kınanmasının bir faydasının olmayacağını savunan Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını hatırlattı.

"ÇİN'E KARŞI ASILSIZ İTHAM VE ŞÜPHELERİN KARŞISINDAYIZ"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin'in Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında durduğunu kanıtlayacağını ileri sürdü. Wang Yi, "Dışarıdan gelen baskı ve zorlamayı asla kabul etmeyiz; Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin de karşısındayız" dedi.