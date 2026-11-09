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Çin'in Taiyuan kentindeki apartman yangınında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Çin'in Taiyuan kentindeki apartman yangınında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
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Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan kentindeki yüksek katlı bir binada yangın çıktı. Yangında 14 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı; yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇİN'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan kentinde bir apartmanda çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan kentindeki yüksek katlı bir binada yangın çıktı. Yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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