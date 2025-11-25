Haberler

Çin'in Shenzhou-22 Uzay Aracı Uzaya Gönderildi

Çin'in Shenzhou-22 Uzay Aracı Uzaya Gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Shenzhou-22 uzay aracını, insansız taşıdığı gıda ve malzemelerle birlikte, 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle uzaya fırlattı. Araç, uzay istasyonu ile hızlı ve otonom bir şekilde kenetlenme gerçekleştirecek.

ÇİN'in 'Shenzhou-22'yi taşıyan 'Uzun Yürüyüş-2F' taşıyıcı roketinin uzaya gönderildiği bildirildi.

Çin'in 'Shenzhou-22' uzay aracı, bugün Pekin saatiyle 12.11'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-2F Y22' tipi taşıyıcı roket ile uzaya gönderildi. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, 'Shenzhou-22' Çin uzay istasyonu ile hızlı ve otonom kenetlenme gerçekleştirecek. 'Shenzhou-22' uzay aracının insansız olduğu belirtilen açıklamada, uzay gıdaları, uzay ilaçları, taze meyve-sebzeler ve uzay istasyonu için gerekli yedek parçaları taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.