Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı Fırlatıldı

ÇİN'in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle fırlatıldığı bildirildi.

Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı Pekin saatiyle 17.17'de 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle fırlatıldı. Uzay aracında taykonotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan üç kişilik bir ekibin olduğu belirtildi.

Yaklaşık 6 saat 30 dakika sürecek yolculuğun ardından Shenzhou-20'nin, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü Tianhe'ye otomatik olarak kenetlenmesi bekleniyor. Görev süresi boyunca, Shenzhou-20 mürettebatı, Tianzhou-9 kargo uzay aracını ve ardından fırlatılacak Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını karşılayacak.

Shenzhou-19 mürettebatının, Shenzhou-20 mürettebatıyla uzay istasyonunda yapılan görev devir tesliminin ardından 29 Nisan'da Dünya'ya dönmek üzere Dongfeng iniş alanına iniş yapması öngörülüyor.

Shenzhou-20 mürettebatının ise görevlerini tamamladıktan sonra ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyor.