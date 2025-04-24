Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı Fırlatıldı

Çin'in Shenzhou-20 Uzay Aracı Fırlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracını 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle başarıyla fırlattı. Aracın, Çin Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi ve mürettebatın görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.

ÇİN'in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle fırlatıldığı bildirildi.

Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı Pekin saatiyle 17.17'de 'Uzun Yürüyüş-2F' roketiyle fırlatıldı. Uzay aracında taykonotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan üç kişilik bir ekibin olduğu belirtildi.

Yaklaşık 6 saat 30 dakika sürecek yolculuğun ardından Shenzhou-20'nin, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü Tianhe'ye otomatik olarak kenetlenmesi bekleniyor. Görev süresi boyunca, Shenzhou-20 mürettebatı, Tianzhou-9 kargo uzay aracını ve ardından fırlatılacak Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını karşılayacak.

Shenzhou-19 mürettebatının, Shenzhou-20 mürettebatıyla uzay istasyonunda yapılan görev devir tesliminin ardından 29 Nisan'da Dünya'ya dönmek üzere Dongfeng iniş alanına iniş yapması öngörülüyor.

Shenzhou-20 mürettebatının ise görevlerini tamamladıktan sonra ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.