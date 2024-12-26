Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
Çin'in 6. nesil hayalet savaş uçağı bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Alışılmadık bir tasarıma sahip olan uçak bu sayede radarlar tarafından tespit edilemiyor. Yeni savaş uçaklarının göreve başladıklarında Hindistan'ın sınırlarında benzeri görülmemiş bir tehdit haline gelebileceği yorumu yapılıyor.
Çin'in yeni hayalet uçakları ilk kez görücüye çıktı. 6. nesil olan uçak ilk uçuşunu bugün gerçekleştirirken sosyal medyada da büyük ses getirdi.
RADARA YAKALANMIYOR
Kuyruksuz büyük avcı uçağının bir taarruz uçağı olduğu düşünülürken alışılmadık tasarımı sayesinde radarlar tarafından da tespit edilemediği öğrenildi.
HİNDİSTAN SINIRINDA BÜYÜK TEHDİT
Çin'in bu gizli uçaklarının göreve başlaması halinde Hindistan sınırında eşi benzeri görülmemiş bir tehdit haline gelecekleri yorumları yapılıyor.