Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı

Çin'in yeni hayalet uçakları ilk kez görücüye çıktı. 6. nesil olan uçak ilk uçuşunu bugün gerçekleştirirken sosyal medyada da büyük ses getirdi.

RADARA YAKALANMIYOR

Kuyruksuz büyük avcı uçağının bir taarruz uçağı olduğu düşünülürken alışılmadık tasarımı sayesinde radarlar tarafından da tespit edilemediği öğrenildi.

HİNDİSTAN SINIRINDA BÜYÜK TEHDİT

Çin'in bu gizli uçaklarının göreve başlaması halinde Hindistan sınırında eşi benzeri görülmemiş bir tehdit haline gelecekleri yorumları yapılıyor.