Çin, 'Fengyun-4 03' uydusunu uzaya gönderdi

Çin, dün yerel saatle 00.07'de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Fengyun-4 03' uydusunu uzaya gönderdi. 'Uzun Yürüyüş-3B' taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydunun, planlanan yörüngeye yerleştiği açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya