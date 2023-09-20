Çin Donanmasına Ait Hastane Gemisi 'Peace Ark' Dostane Ziyaretlerini Tamamladı

Çin donanmasına ait hastane gemisi 'Peace Ark', Kiribati, Tonga, Vanuatu, Solomon Adaları ve Doğu Timor'a yaptığı dostane ziyaretleri ve insani yardım amaçlı tıbbi hizmetleri tamamlayarak Çin'e döndü.

Çin donanmasına ait hastane gemisi "Peace Ark" Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir limandan yola çıkıyor, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Han Lin/Xinhua)

HANGZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin donanmasına ait hastane gemisi "Peace Ark", Kiribati, Tonga, Vanuatu, Solomon Adaları ve Doğu Timor'a yaptığı dostane ziyaretleri ve insani yardım amaçlı tıbbi hizmetleri tamamlayarak Salı sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir limana ulaştı.

Gemi, 3 Temmuz'da yola çıkışından bu yana 79 gün boyunca 12.000 deniz milini aşan bir mesafe kat etti.

Görevi boyunca gemi, ziyaretçi devlet başkanlarını, askeri ve siyasi ileri gelenleri, uluslararası kuruluşlardan temsilcileri, yabancı heyetleri, yurtdışındaki Çin topluluklarını ve yerel asker, polis ve sivilleri ağırladı.

Beş güverte resepsiyonuna ev sahipliği yapan gemi, 23 akademik etkileşim ve 10 kültürel etkinlik düzenledi ve Tonga Donanması ile ilk ortak tatbikatına katıldı.

Gemi, çeşitli ülkelerden 41.358 kişiye tıbbi bakım sağladı, 491 kişiye fiziksel muayene yaptı ve bölge sakinleri için 192 ameliyat gerçekleştirdi.

Gemi ayrıca yerel topluluklara, okullara ve hastanelere tıbbi hizmet sunmak üzere 47 sağlık ekibi gönderdi. Bunun yanı sıra, sağlık personeli gemide üç bebeğin doğumuna da yardımcı oldu.

Çin tarafından bağımsız olarak tasarlanıp inşa edilen ilk standart deniz hastanesi olan "Peace Ark", 2008 yılında hizmete girdiğinden bu yana yurtdışında insani yardım amaçlı tıbbi görevler üstlendi.