Çin Dışişleri Bakanı Wang, IAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile yaptığı görüşmede, uluslararası düzenin karşılaştığı zorlukları ve nükleer tesislerin korunmasının önemini vurgulayarak, diyalog ve iş birliği çağrısında bulundu.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştü. Wang, dünyada belli bir ülkenin kendi gücüyle kuralları çiğnediğini, bunun sonucunda 2'nci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin eşi görülmemiş sınamalarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Nükleer tesislerin hedef alınmasının telafisi mümkün olmayan ciddi sonuçlar doğuracağını ve bölge halkına büyük acı yaşatacağını vurgulayan Wang, "Sadece ateşkes ve diyalog çatışmaları tamamen sona erdirebilir" dedi.

Wang Yi açıklamasında, IAEA'nın rolünün de altını çizerek, Çin'in kurumla iş birliğini güçlendirmeye, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sistemini korumaya ve dünya barışına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

IAEA Başkanı Grossi ise dünyadaki endişe verici belirsizlikler karşısında tüm ülkelerin el ele vermesi gerektiğini aktardı. Grossi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya koyduğu dört küresel inisiyatifin Çin'in uluslararası düzene yönelik kararlı desteğini yansıttığını ve bunun IAEA tarafından takdirle karşılandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
