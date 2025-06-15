Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den İsrail'e Tepki

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den İsrail'e Tepki
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı ve bu eylemlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Wang, uluslararası toplumun diplomatik yollarla sorunun çözülmesi için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, " İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang görüşmede, "Çin, İsrail'in İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalini açıkça kınıyor. İranlı yetkililere yönelik saldırılara ve sivillerin can kaybetmesine kesinlikle karşıyız" ifadesini kullandı.

Wang, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve felaket boyutunda sonuçlar doğurabileceğini belirterek, İsrail üzerinde etkili ülkelerin, barışın tesis edilmesi için somut çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Wang, ayrıca İran ve ilgili taraflarla temasları sürdürerek gerilimin azaltılması için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Wang Yi'ye bölgedeki son gelişmeleri aktaran Arakçi, "Uluslararası toplumun, İsrail'in askeri eylemlerini durdurmak için ortak bir tavır ortaya koymasını umuyoruz" dedi.

Arakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrarın korunmasında daha önemli bir rol oynayacağına inandıklarını da dile getirdi.

WANG YI: DİPLOMATİK KANALLARA DÖNÜLMELİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Wang görüşmede, "Çin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a askeri saldırı düzenlemesine net bir şekilde karşı çıkmaktadır. Özellikle uluslararası toplumun İran nükleer meselesinin siyasi yollardan çözülmesi için çaba gösterdiği bir dönemde, bu saldırı eylemi kesinlikle kabul edilemez. Sorunların çözümü için diplomatik kanallara dönülmesi, uluslararası toplumun genel mutabakatıdır" ifadelerini kullandı.

Saar'a İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini ileten Wang, Orta Doğu'nun sürekli çatışmaların gölgesinde kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Saar ise Çin kurumları ile personelinin güvenliğine her zaman büyük önem verdiklerini ve ilgili koruma çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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