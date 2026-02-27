Haberler

Çin'den Pakistan Ve Afganistan'a İtidal Çağrısı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Çatışmanın sona ermesi için arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pakistan ile Afganistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin gelişmelerden derin endişe duyduğunu ve can kayıplarından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Mao Ning, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülkeye itidal çağrısında bulunarak anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin, Pakistan-Afganistan çatışmasının tırmanmasından derin endişe duymakta ve yaşanan can kayıplarından üzüntü duymaktadır. Çin, iki tarafa itidal çağrısında bulunmakta; farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini ve çatışmaların en kısa sürede sona erdirilmesini istemektedir. Çin, kendi kanalları aracılığıyla iki taraf arasında arabuluculuk yürütmektedir ve gerilimin azaltılması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazırdır."

Çin, Pakistan ve Afganistan'dan, iki ülkedeki Çinli personel, projeler ve kurumların güvenlik ve emniyetinin sağlanmasını talep etmektedir."

Kaynak: ANKA
500

