Çin'den İsrail ve İran'a 'müzakere' çağrısı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında İsrail ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaları değerlendirdi. Çin'in mevcut gerilimden endişe duyduğunu kaydeden Lin, "Çatışmaların yeniden başlaması hiçbir tarafın çıkarına değil" dedi.

Lin, ilgili taraflara ateşkes taahhüdünü yerine getirme ve müzakerelerde kazanılan ivmeyi koruma çağrısında bulundu. Tarafların, anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözmesi gerektiğini söyleyen Lin, "Kapsamlı ve kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı. Orta Doğu ile Körfez bölgelerinin barış ve huzura kavuşması için gerekli koşullar oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı