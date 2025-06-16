Çin'den İran ve İsrail'e Gerilim Azaltma Çağrısı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'e gerilimi azaltacak adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Guo, İran ve İsrail'e bölgenin daha büyük bir istikrarsızlığa sürüklenmesini engellemek amacıyla tansiyonun yükselmesini önleyecek somut önlemler almaları ve diyalog ile müzakere yoluyla çözüme dönmeleri için uygun koşullar yaratmaları çağrısı yaptı.

Çin'in, bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla ilgili tüm taraflarla temas ve iş birliğini sürdüreceğini vurgulayan Guo, ülkesinin barış müzakerelerini teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.